Будущее российских акций зависит от двух событий

05.01.2018 16:15 2018 год может стать решающим для российского рынка ценных бумаг. И связано это с двумя событиями, пишет постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер. "Во-первых, это вероятность того, что США примут новый пакет антироссийских санкций, во-вторых, президентские выборы в России с вытекающим из них формированием правительства и экономической политики страны".



"Что касается санкций, - продолжает журналист, - то в этом вопросе настроения в России сменились фундаментальным образом. Если год назад всех окрыляла надежда на то, что вскоре они могут быть сняты, то на сегодняшний день она сменилась опасением, что Вашингтон может еще больше ужесточить штрафные меры".



Соответствующий закон был принят в США в начале августа 2017 года, до конца января должны быть представлены детали. "Поговаривают даже о том, что американским гражданам может быть запрещено покупать российские облигации госзайма", - отмечается в материале.



Эксперты Bank of America в своем анализе называют это основным риском 2018 года. "Среди российских толстосумов растет страх самим оказаться в новом санкционном списке - Кремль на этом фоне обхаживает их, предлагая вернуть выведенный за границу капитал, вложив его в надежные облигации госзайма", - отмечает Штайнер.



"Открытым останется не только вопрос о новых санкциях (...). Пока царит неясность и в вопросе о том, что будет после президентских выборов, намеченных на 18 марта. Состав нового правительства станет первым указанием на то, решится ли шеф Кремля Владимир Путин на необходимые структурные реформы, которые вечно откладываются (...). В последнее время он активно продвигает молодых технократов - сторонников либерализации в экономике. Однако вместе с тем нерушимой остается безмерная власть задающих тон сторонников жесткой линии", - повествует автор материала.



"В геополитическом плане ничто не указывает на разрядку, особенно после того, как США назвали Россию одной из главных угроз для Америки наряду с Китаем", - говорится в статье.



По мнению экспертов инвестиционной компании "Атон", пока не будет ясности относительно санкций и будущего состава российского правительства, инвесторы не будут торопиться с решениями на российском рынке ценных бумаг. "Что касается роста экономики, - замечает автор статьи, - то 2018 год, по всей видимости, не принесет изменений. Хотя российская экономика и подстроилась под санкции и относительно низкую цену на нефть, однако структурные проблемы так и не были решены". Динамика роста остается на низком уровне: по прогнозам Центробанка, рост ВВП составит 1,5-2%.



InoPressa.ru











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