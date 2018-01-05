EBRD выделит 28 миллионов евро на реабилитацию Энгурской ГЭС

05.01.2018 19:40 Сегодня между Грузией и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) было оформлено соглашение с целью финансирования проекта «Реабилитация Энгурской гидроэлектростанции – улучшение климатических условий и устойчивости». Информацию об этом распространяет министерство финансов Грузии.



По данным ведомства документ подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера.



«Согласно соглашению, Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии финансовый ресурс в размере 28 миллионов евро, который будет направлен на реабилитацию Энгурской гидроэлектростанции. Осуществление проекта запланировано в 2018-2019 годах. Осуществит проект – ООО «ЭнгурГЭС».



Необходимо отметить, что в декабре 2017 года, Евросоюз утвердил для данного проекта 7 миллионов евро в виде гранта.



Объем средств, выделенных Европейским банком реконструкции и развития для реабилитации Энгурской гидроэлектростанции, с учетом выделенной сегодня суммы, превышает 100 миллионов долларов США», — говорится в заявлении министерства финансов.















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