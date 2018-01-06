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Georgian Airways весной откроет рейсы из Тбилиси в Казань


06.01.2018   23:10
Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение Минтранса РФ на выполнение с весны 2018 года прямых регулярных полетов между Тбилиси и Казанью, сообщил в субботу "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании Гиви Давиташвили.

"Georgian Airways начнет осуществлять прямые рейсы по маршруту Тбилиси — Казань с 26 марта по 31 декабря 2018 года включительно с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам", — сказал Г.Давиташвили.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737. Стоимость билета (туда-обратно) составляет 195 евро.

Georgian Airways — единственная авиакомпания, осуществляющая с грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. С российской стороны на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", а также впервые начавшая в прошлом году оперировать на грузинском авиарынке "Нордавиа".


"Интерфакс"





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