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Десять стран, откуда в Грузию в 2017 году приехало больше всего туристов


07.01.2018   13:26
Грузию в 2017 году посетило более 7,5 миллиона международных визитеров, что на 18,8% больше в сравнении с данными 2016 года. Таким образом, Грузия установила новый рекорд по числу туристов.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, чаще всего в страну в 2017 году приезжали граждане Армении – более 1,7 миллиона визитеров.

Топ-десятка стран по числу визитеров в Грузию выглядит следующим образом:

1. Армения – 1,71 миллиона визитеров, рост 14% в сравнении с данными за 2016 год;

2. Азербайджан – 1,69 миллиона, рост 11%;

3. Россия – 1,39 миллиона визитеров, рост 34%;

4. Турция – 1,24 миллиона визитеров, рост 0,8%;

5. Иран – 322 тысячи визитеров, рост 118%;

6. Украина – 193 тысячи визитеров, рост 10%;

7. Израиль – 125 тысяч визитеров, рост 35%;

8. Индия – 59 тысяч визитеров, рост 64%;

9. Казахстан – 56 тысяч, рост 16%;

10. Саудовская Аравия – 56 тысяч визитеров, рост 164%.

Число туристов — международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек, что на 27,9% больше с показателями 2016 года.
Сколько гостиниц обслуживают визитеров в Грузии

По данным Национальной администрации туризма, в Грузии в настоящее время зарегистрированы 1,9 тысячи гостиниц. Число спальных мест в этих отелях составляет 66 тысяч. Больше всего отелей зарегистрировано в Тбилиси — 17,9 тысячи, а также в Аджарии – 12,1 тысячи.

Средний показатель ежегодного роста числа визитеров в период с 2007 по 2013 год составляет 30%. Самый высокий рост был зафиксирован в 2012 году – 56%. В 2013 году рост числа визитеров составил 21%.

Из-за ужесточения правила въезда в Грузию и введения визового режима с рядом стран, в том числе с Ираном, 2014 год оказался наименее успешным с точки зрения туризма – тогда рост числа туристов составил только 2,3%. В 2015 году был зафиксирован рост на уровне 7%, в 2016 – 7,6%, а в 2017 число международных визитеров, посетивших Грузию, увеличилось на 18,7%.






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