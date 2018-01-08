НКК: Повышение тарифов компанией «Магти» выходит за рамки рыночной закономерности

08.01.2018 12:51 По оценке Национальной комиссии коммуникаций Грузии, повышение тарифа мобильного интернета "Магти" выходит за рамки рыночной закономерности". В заявлении комиссии говорится, что ведомство детально изучит причины роста тарифа компании "Магти".



"Повышение тарифа ООО "Магти", установленного на услугу мобильного интернета, выходит за рамки рыночной закономерности. Комиссия заявляет, что на данном этапе не существовало предпосылки для данного действия с учетом нескольких важных причин. В том числе: с 2018 года ООО "Кавкасус онлайн" наполовину снизил тариф оптовой интернет услуги для ООО "Магтиком"; По решению правительства Грузии, в течение последних лет налог на акциз на мобильную телекоммуникационную услугу значительно сократился, а с 1 января 2018 года отменен.



В результате совместной работы Национальной комиссии коммуникаций Грузии и правительства Грузии были приняты решения, которые значительно сократили расходы мобильным телекоммуникационным компаниям. Мероприятия, осуществленные со стороны государства, преследовали целью создание благоприятных условий для абонентов на интернет услугу, как с тарифной точки зрения, так и доступности.



По предположению комиссии, возможно, со стороны ООО "Магтиком" имеет место намерение субсидирования. В частности, подорожанием тарифов на данную услугу, возможно, ООО "Магтиком" профинансирует (или уже финансирует) разные услуги, предложенные пользователям по цене ниже себестоимости.



С целью полноценно разобраться в данном вопросе Национальная комиссия коммуникаций Грузии изучит причины повышения тарифов мобильным оператором, и при необходимости примет решение с учетом специфических обязательств, установленных законом Грузии "Об электронных коммуникациях"- сказано в заявлении.



Сама компания "Магти" среди причин роста тарифа называет обесценивание лари, повышенную инфляцию, и подорожание тарифа электроэнергии.

















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