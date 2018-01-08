Самой невостребованной техникой в Грузии является посудомоечная машина

08.01.2018 17:48 В Грузии ежегодно продается около 100 000 единицы стиральных машин, более чем 90 000 газовых плит, более 65 000 кондиционеров. Из крупной бытовой техники наименьшей популярностью пользуется машина для мытья посуды. В 2016 году импорт посудомоечных машин составил всего лишь 9 052 единицы, что в 12 раз меньше по сравнению с импортом стиральных машин.



Статистика явствует, что самым большим рынок бытовой техники был в 2014 году, и, включая мобильные телефоны, достигал 312 миллионов долларов США. В 2015 году из-за обесценивания лари импорт техники снизился на 40%, до 182 миллионов долларов. А в 2016 году снижение сменил рост, и рынок увеличился на 12%, и все же размер рынка меньше показателя за 2015 год.



Главной причиной этого сокращения было обесценивание лари, и соответственно, снижение доходов населения.



Одной из главных причин низкой популярности посудомоечных машин, возможно, являются низкие доходы граждан, из-за чего во время покупки население предпочитает такую технику, у которой нет особых альтернатив (например, холодильник, стиральная машина, телевизор и т.д.).

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

