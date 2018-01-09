Брендовые игровые автоматы станут одной из главных тенденций гемблинга в 2018 году

09.01.2018 11:17



Наступление нового года всегда является отличным поводом для того, чтобы начать делать прогнозы относительно развития тех или иных сфер на ближайшие двенадцать месяцев. Не является исключением в этом отношении и индустрия гемблинга, чьи эксперты выделили несколько тенденций, которые получат мощную поддержку в 2018 году.



Согласно прогнозам специалистов, в наступившем году на волне популярности окажутся брендовые игровые автоматы с ярко выраженными тематическими линиями. В частности, речь идет о доминировании в этом сегменте симуляторов, в основе которых представлены персонажи широко известных мультипликационных, художественных фильмов и комиксов. Конец прошлого года стал началом роста интереса потребителей к подобным слотам, несмотря на то, что старейший из подобных продуктов уже отметил свое тринадцатилетие. К слову, им является Tomb Raider от Microgaming. Только от разработчика Playtech отрасль получает в ближайшее время шесть подобных слотов на базе комиксов DC: соответствующее соглашение было подписано с Warner Bros, некоторые игры уже увидели свет. В этом же направлении порадовали гемблеров производители NetEnt, Microgaming.



Где можно будет насладиться брендовыми слотами?



Подобные продукты в текущем году приобретут популярность буквально повсеместно. Они украсят реальные залы игровых автоматов, а также непременно будут взяты на вооружение такими площадками, как



По своей сути демонстрационные версии слотов являются точными копиями обычных денежных аппаратов. Единственным их отличием является формат счета: он тренировочный, пополняется не гемблером, а автоматически на 1000 кредитов при каждом обновлении игры.





Наступление нового года всегда является отличным поводом для того, чтобы начать делать прогнозы относительно развития тех или иных сфер на ближайшие двенадцать месяцев. Не является исключением в этом отношении и индустрия гемблинга, чьи эксперты выделили несколько тенденций, которые получат мощную поддержку в 2018 году.Согласно прогнозам специалистов, в наступившем году на волне популярности окажутся брендовые игровые автоматы с ярко выраженными тематическими линиями. В частности, речь идет о доминировании в этом сегменте симуляторов, в основе которых представлены персонажи широко известных мультипликационных, художественных фильмов и комиксов. Конец прошлого года стал началом роста интереса потребителей к подобным слотам, несмотря на то, что старейший из подобных продуктов уже отметил свое тринадцатилетие. К слову, им является Tomb Raider от Microgaming. Только от разработчика Playtech отрасль получает в ближайшее время шесть подобных слотов на базе комиксов DC: соответствующее соглашение было подписано с Warner Bros, некоторые игры уже увидели свет. В этом же направлении порадовали гемблеров производители NetEnt, Microgaming.Подобные продукты в текущем году приобретут популярность буквально повсеместно. Они украсят реальные залы игровых автоматов, а также непременно будут взяты на вооружение такими площадками, как Вулкан Платинум , на которых получить удовольствие от тематических развлечений можно на бесплатной основе. В рамках подобных сайтов представлены демонстрационные версии эмуляторов, причем, новинки появляются здесь практически одновременно с установкой аппаратов в оффлайн-заведениях. Гемблерам это дает определенные преимущества, ведь перед походом в зал они могут без малейших денежных рисков познакомиться с автоматами, узнать их нюансы, разработать собственную наиболее эффективную стратегию ведения процесса игры. По душе демо-версии приходятся и людям, крайне далеким от желания приумножить собственное благосостояние и лишь стремящимся организовать качественный досуг, не выходя из дома или офиса.По своей сути демонстрационные версии слотов являются точными копиями обычных денежных аппаратов. Единственным их отличием является формат счета: он тренировочный, пополняется не гемблером, а автоматически на 1000 кредитов при каждом обновлении игры.











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