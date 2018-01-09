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Брендовые игровые автоматы станут одной из главных тенденций гемблинга в 2018 году


09.01.2018   11:17


Наступление нового года всегда является отличным поводом для того, чтобы начать делать прогнозы относительно развития тех или иных сфер на ближайшие двенадцать месяцев. Не является исключением в этом отношении и индустрия гемблинга, чьи эксперты выделили несколько тенденций, которые получат мощную поддержку в 2018 году.

Согласно прогнозам специалистов, в наступившем году на волне популярности окажутся брендовые игровые автоматы с ярко выраженными тематическими линиями. В частности, речь идет о доминировании в этом сегменте симуляторов, в основе которых представлены персонажи широко известных мультипликационных, художественных фильмов и комиксов. Конец прошлого года стал началом роста интереса потребителей к подобным слотам, несмотря на то, что старейший из подобных продуктов уже отметил свое тринадцатилетие. К слову, им является Tomb Raider от Microgaming. Только от разработчика Playtech отрасль получает в ближайшее время шесть подобных слотов на базе комиксов DC: соответствующее соглашение было подписано с Warner Bros, некоторые игры уже увидели свет. В этом же направлении порадовали гемблеров производители NetEnt, Microgaming.

Где можно будет насладиться брендовыми слотами?

Подобные продукты в текущем году приобретут популярность буквально повсеместно. Они украсят реальные залы игровых автоматов, а также непременно будут взяты на вооружение такими площадками, как Вулкан Платинум, на которых получить удовольствие от тематических развлечений можно на бесплатной основе. В рамках подобных сайтов представлены демонстрационные версии эмуляторов, причем, новинки появляются здесь практически одновременно с установкой аппаратов в оффлайн-заведениях. Гемблерам это дает определенные преимущества, ведь перед походом в зал они могут без малейших денежных рисков познакомиться с автоматами, узнать их нюансы, разработать собственную наиболее эффективную стратегию ведения процесса игры. По душе демо-версии приходятся и людям, крайне далеким от желания приумножить собственное благосостояние и лишь стремящимся организовать качественный досуг, не выходя из дома или офиса.

По своей сути демонстрационные версии слотов являются точными копиями обычных денежных аппаратов. Единственным их отличием является формат счета: он тренировочный, пополняется не гемблером, а автоматически на 1000 кредитов при каждом обновлении игры.







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