«Магти» и «Джеоселл» более 10 лет находились в ценовом сговоре - экс-глава НБГ

09.01.2018 12:55 Бывший президент Национального банка Георгий Кадагидзе опубликовал статус в социальной сети, где пишет, что в течение ряда лет "Магти" и "Джеоселл" действовали согласованно, результатом чего был один из самых высоких тарифов на мобильную связь в Грузии.



"Олигополия - неконкурентная среда, где небольшого количества игроки контролируют рынок. Олигополия может перерасти в картельную договоренность, и выразится в повышенной цене для пользователя. "Лучшим" примером этого являются "Магти" и "Джеоселл". Более десяти лет между этими двумя компаниями была договоренность по тарифам, и заставляли нас платить по 29 тетри в минуту (подозреваю, что один из самых высоких тарифов в мире).



Статус–кво разрушил только вход третьего игрока. Оказалось, что вполне возможно за несколько месяцев сначала вдвое уменьшить розничный тариф с 29 тетри, и наряду с внедрением регулятором "портирования", сократить до 3-5 тетри. Общественности не известно, сколько сотен миллионов долларов прибыли получили за этот период компании, поскольку ни одна из них не публикует соответствующую финансовую информацию.



Для того чтобы перейти на следующий этап развития, необходимо осуществить значимые реформы с точки зрения финансовой прозрачности. По моему скромному мнению, необходимо, чтобы публикация детальной финансовой информации стала обязательной для следующих компаний:



- естественные монополии (Теласи, вода, газ)

- для ЮЛПП (реестры, агентства и т.д.)

- регулируемые индустрии (связь, энергетика, здравоохранение)

- для всех компаний, у которых есть доходы из бюджета, например, более чем 5 миллионов лари в год.



В таком случае у потребителей, и других связанных лиц будет возможность узнать, почему подорожал тариф, цена, налог, и т.д. А также оценить степень социальной ответственности компаний, а не только хорошо проведенные пиар компании"- пишет Георгий Кадагидзе.



















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