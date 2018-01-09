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Экс-премьер Грузии Ника Гилаури намерен развивать аппликацию Trulayla


09.01.2018   17:52
Экс-премьер Грузии, и основатель консультативной компании Reformatics Ника Гилаури хочет развивать грузинскую аппликацию Trulayla. В интервью изданию Forbes он заявил, что среди его планов в Грузии есть развитие инфраструктурных проектов в секторе энергетики, и в направлении социального медиа содействие росту приложения Trulayla.

"Я стараюсь привлечь в Грузию инвестиции. У меня есть несколько проектов, в том числе в энергетическом секторе. Стараюсь привлечь инвестиции в контексте строительства в гидроэнергетике, так что да, здесь у меня есть планы. В то же время стараюсь задействовать аппликацию первого грузинского социального медиа, который называется Trulayla. У многих стран есть развитые местные приложения, но в Грузии социального медиа пока нет, поэтому я решил быть первым"- заявил в беседе с Forbes Ника Гилаури.

Trulayla доступно как для системы IOS, так и Android. Аппликация информирует пользователей о разных мероприятиях, и учреждениях вокруг них. С его помощью можно также найти оценку разных учреждений.








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