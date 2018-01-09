Иванишвили не владеет долей в Горийском и Глданском центрах данных Bitfury - Фонд соинвестирования

09.01.2018 19:13 Фонд соинвестирования распространяет заявление связи с технологической компанией Bitfury, которая пользуется свободной экономической зоной для майнинговых работ.



В своем заявлении Фонд соинвестирования опроверг информацию о том, что Бидзина Иванишвили имеет долю в этой компании.



«Фонд соинвестирования откликается на безосновательные заявления определенных политиков в последний период и желает предоставить населению верную информацию.



В 2014 году Фонд соинвестирования Грузии обеспечил ведущую международную компанию Bitfury кредитным финансированием.



Вход Bitfury в Грузию способствовал развитию высокотехнологической отрасли в стране и поместил Грузию на технологическую карту мира. Данный кредит компания полностью покрыла в 2015 году. Соответственно, хотим сообщить, что ни Фонд соинвестирования Грузии, ни Бидзина Иванишвили, либо связанная с ним какая-либо компания не обладают никакой долей в Горийском и Глданском центрах данных.



Также хотим заявить, что ни один политик, заинтересованный этим вопросом, не связывался с Фондом соинвестирования Грузии, что еще раз показывает их чисто политические мотивы. Призываем политиков, с большей ответственностью относится к вопросу и до безосновательных заявлений перепроверять точность информации», — говорится в заявлении.



О связях Бидзины Иванишвили с объектами в Гори и Глдани за последние дни сделали заявления представители нескольких оппозиционных сил.



По словам членов «Европейской Грузии», компании Bitfury подают электроэнергию гораздо дешевле потребительских тарифов. В самой компании это опровергают.



Одна из крупнейших майнинговых компаний криптовалюты Биткоин Bitfury, которой принадлежат два центра данных в Грузии, вчера распространила заявление.



«Хотим открыто зафиксировать официальную позицию, что компания Bitfury, которая является крупнейшей глобальной технологической компанией (с капитализацией около миллиарда) в 2014-2015 годах пользовалась кредитом от «Фонда соинвестирования», который был заменен на банковский кредит, полученный от «Банка Грузии» (BOG), с которым мы по сегодняшний день находимся в финансово-деловых отношениях», — говорится в заявлении Bitfury.















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