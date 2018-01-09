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Национальный банк Грузии изменил правила расчета официального курса лари


09.01.2018   21:12
Национальный банк Грузии ввел новые правила определения официального курса доллара по отношению к национальной валюте – лари, говорится в сообщении на сайте банка.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. Курсом руководствуются в основном при бухгалтерском учете и расчетах с бюджетом, а также в договорах.

Согласно ранее действующим правилам, если объем торгов в системе не превышал 3 миллионов долларов, то определение официального валютного курса осуществлялось с учетом сделок за предыдущий день. Данная норма, в случае низкой активности валютных торгов в системе, могла привести к значительной разнице между официальным и рыночным обменными курсами лари.

"По согласно поправкам, указанный лимит будет сокращен вдвое (до 1,5 миллиона долларов), в результате чего официальный курс еще более приблизится к рыночному", — отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк призвал для получения информации о рыночном курсе лари пользоваться теми сайтами, где публикуются обновляемые курсы покупки и продажи валют.

Также Нацбанк предупреждает, что на сайте Вloomberg публикуются не курсы валют, установленные в результате сделок, а средний показатель заявленных курсов продажи и покупки валюты пользователями системы, сделка по которым может и не состоятся.






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