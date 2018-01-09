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Грузия приглашена на выставку импорта в Шанхае


09.01.2018   21:27
У грузинских экспортеров будет возможность принять участие в выставке импорта в китайском Шанхае с 5 по 10 ноября. Об этом первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил сегодя после встречи с послом Китайской Народной Республики в Грузии Цзи Янчи.

Министр отметил, что на выставку в Шанхае Грузия приглашена в статусе важного гостя.

«У нас будет возможность, представить на выставке грузинских экспортеров, которые ознакомят заинтересованных лиц в Китае со своей продукцией и обслуживанием», — заявил Кумсишвили.

По словам первого вице-премьера, выставка в Шанхае является хорошей возможностью для грузинских промышленников для оформления контрактов и продажи своей продукции или сервиса, в том числе и в направлении туризма.

Кумсишвили отметил, что в 2017 году количество туристов из Китая выросло на 54 %. По его словам, этот показатель свидетельствует о том, что потенциал в этом направлении является большим.

Исходя из этого, участием в китайской выставке должны быть заинтересованы и представители туристического сектора, — уверен Кумсишвили.

Как уже сообщалось, с 2018 года между Грузией и Китайской Народной Республикой задействовано соглашение о свободной торговле. В правительстве Грузии выражают надежду, что это соглашение повысит возможности грузинского экспорта на китайском рынке.






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