Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия продолжит активное участие в китайском проекте «Пояса и пути»


09.01.2018   22:29
Грузия поддерживает основные принципы китайской инициативы "Пояса и пути" и продолжит активное участие в этом проекте. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сегодня на встрече с послом КНР в Грузии Цзи Яньчи.

По сообщению администрации Минэкономики, стороны обсудили грузино-китайские торгово-экономические отношения и возможности развития сотрудничества. Было отмечено, что торговый оборот с КНР в 2017 г вырос на 24 проц, а экспорт -- на 23 проц и превысил 200 млн долларов. "Надеюсь, режим свободной торговли между Грузией и КНР, который вступил в силу с 1 января нынешнего года, будет способствовать развитию экономических отношений между нашими странами", -- подчеркнул Д.Кумсишвили.

В свою очередь посол КНР поблагодарил вице-премьера за прекрасную организацию Тбилисского форума Шелкового пути, который прошел 28-29 ноября 2017 г в Тбилиси. "Уверен, сотрудничество между нашими государствами продолжится, и в 2018 году откроются новые пути взаимоотношений", -- подчеркнул посол КНР в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
Авиакомпания Wizz Air свяжет Кутаиси с Веной
Грузинские экспортеры смогут принять участие в китайской выставке
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна