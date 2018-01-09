Грузия продолжит активное участие в китайском проекте «Пояса и пути»

09.01.2018 22:29 Грузия поддерживает основные принципы китайской инициативы "Пояса и пути" и продолжит активное участие в этом проекте. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сегодня на встрече с послом КНР в Грузии Цзи Яньчи.



По сообщению администрации Минэкономики, стороны обсудили грузино-китайские торгово-экономические отношения и возможности развития сотрудничества. Было отмечено, что торговый оборот с КНР в 2017 г вырос на 24 проц, а экспорт -- на 23 проц и превысил 200 млн долларов. "Надеюсь, режим свободной торговли между Грузией и КНР, который вступил в силу с 1 января нынешнего года, будет способствовать развитию экономических отношений между нашими странами", -- подчеркнул Д.Кумсишвили.



В свою очередь посол КНР поблагодарил вице-премьера за прекрасную организацию Тбилисского форума Шелкового пути, который прошел 28-29 ноября 2017 г в Тбилиси. "Уверен, сотрудничество между нашими государствами продолжится, и в 2018 году откроются новые пути взаимоотношений", -- подчеркнул посол КНР в Грузии.















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