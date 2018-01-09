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Международные валютные резервы Грузии в 2017 г. выросли на 10,3%


09.01.2018   22:37
Международные валютные резервы Грузии в 2017 году увеличились на 10,3%, или на $282,8 млн - до $3 млрд 39,3 млн, сообщает Национальный банк республики.

Международные валютные резервы Грузии составляют 20,3% ожидаемого по итогам 2017 года ВВП ($15 млрд 6,2 млн).

В четвертом квартале валютные резервы страны возросли на 0,5%, в том числе в декабре - на 1,3%.

Резервы в иностранной валюте на конец 2017 года составляли $2 млрд 832,9 млн (рост на 10,5%), специальные права заимствования (SDR) - $206,4 млн (рост на 6,6%).

Согласно "Основным экономическим и финансовым индикаторам Грузии", международные валютные резервы страны к концу 2018 года планируются в объеме $3 млрд 395,9 млн, или 20,9% прогнозируемого ВВП ($16 млрд 230,3 млн).






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