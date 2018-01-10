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Россия закрывает свой Резервный фонд - деньги закончились


10.01.2018   18:23
Министерство финансов России заявило, что Резервный фонд РФ был полностью исчерпан в декабре 2017 года и прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минфина.

«В декабре 2017 года... остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета», - говорится в сообщении.

В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и с 1 февраля 2018 года этот фонд прекратит свое существование, заявили в Минфине России.

Ранее сообщалось, что после ликвидации Резервного фонда все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния. Оба фонда были образованы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.






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