В 2017 году аэропорты Грузии обслужили 4 073 959 пассажиров

11.01.2018 17:12 В 2017 году Международный аэропорт Тбилиси оказал услугу 3 164 139 пассажирам, что на 40,47% (911 604 пассажира) больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2016 году (2 252 535 пассажиров).



По данным ЮЛПП Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в течение прошлого 2017 года аэропорты Грузии регулярными и чартерными рейсами перевезли 4 073 959 пассажиров, что на 43,43% больше количества пассажиров, перевезенных в 2016 году (2 840 455 пассажиров).



Посредством Батумского международного аэропорта перевезли 495 668 пассажиров, что на 58,69% (183 325 пассажиров) больше аналогичного показателя 2016 года (312 343 пассажира).



Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту увеличился на 49,31%. В целом перевезли 405 173 пассажира - на 133 810 пассажира больше чем в 2016 году.



Что касается аэропортов местного назначения, Местиа в течение 2017 года обслужил 7 256 пассажиров, что на 3 042 пассажира, соответственно на 72,19% больше, чем количество перевезенных в 2016 году пассажиров (4 214). Аэропорт Амбролаури принял первых пассажиров в 2017 году, и их количество в течение года составило 1 723 человека.



В течение 2017 года в аэропортах Грузии было осуществлено на 5 637 рейсов больше, чем в 2016 году. Данные выглядят следующим образом: количество пассажирских и грузовых рейсов в целом- 20 955, из них количество регулярных рейсов - 17 852, а чартеров - 3 103. По сравнению с количеством рейсов, осуществленных в аналогичный период минувшего года, рост составил 36,80%.



На 12,60% возрос показатель использования воздушного пространства Грузии. В 2016 году количество разовых перелетов составило 128 446, а в минувшем году в воздушном пространстве Грузии было зафиксировано 144 626 разовых перелетов.



















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