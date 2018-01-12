Грузия получила от туризма доход в 2,7 млрд долларов США

12.01.2018 14:14 В минувшем году Грузия получила из туризма доход в 2,7 миллиардов долларов США.



В декабре доходы туризма составили 186 миллионов долларов, что на 33 миллиона долларов больше показателя прошлого года. В течение года больше всего дохода из туризма Грузия получила в августе, и он составил 395 миллионов долларов.



По сравнению с 2016 годом поступления из туризма возросли на 584 миллиона долларов.



В 2017 году в Грузии побывали 7,554,936 международных пассажиров, что на 1,194,433 (18,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.















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