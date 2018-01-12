|
Грузия получила от туризма доход в 2,7 млрд долларов США
12.01.2018 14:14
В минувшем году Грузия получила из туризма доход в 2,7 миллиардов долларов США.
В декабре доходы туризма составили 186 миллионов долларов, что на 33 миллиона долларов больше показателя прошлого года. В течение года больше всего дохода из туризма Грузия получила в августе, и он составил 395 миллионов долларов.
По сравнению с 2016 годом поступления из туризма возросли на 584 миллиона долларов.
В 2017 году в Грузии побывали 7,554,936 международных пассажиров, что на 1,194,433 (18,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна