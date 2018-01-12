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The Guardian назвал Тбилиси одним из лучших городов для проведения отпусков в 2018 году


12.01.2018   14:30
The Guardian составил перечень лучших стран и городов для проведения отпусков в этом году.

Британское издание также включило в список известные памятники культуры, набережные и музеи стран, которые советует посетить туристам.

Среди представленных 40-ка стран, есть и Грузия, в частности её столица – Тбилиси.

В статье отмечается, что благодаря совеременной культуре, Тбилиси занял заслуженное место на карте Мира.

Что же касается «ночной жизни», то клубы «Басиани» и «Хиди» являются привлекательными местами скопления молодежи и гостей столицы.

В перечень также попали города Италии. Нидерландов, Греции. Исландии, Франции и Испании.






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