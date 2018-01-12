The Guardian назвал Тбилиси одним из лучших городов для проведения отпусков в 2018 году

12.01.2018 14:30 The Guardian составил перечень лучших стран и городов для проведения отпусков в этом году.



Британское издание также включило в список известные памятники культуры, набережные и музеи стран, которые советует посетить туристам.



Среди представленных 40-ка стран, есть и Грузия, в частности её столица – Тбилиси.



В статье отмечается, что благодаря совеременной культуре, Тбилиси занял заслуженное место на карте Мира.



Что же касается «ночной жизни», то клубы «Басиани» и «Хиди» являются привлекательными местами скопления молодежи и гостей столицы.



В перечень также попали города Италии. Нидерландов, Греции. Исландии, Франции и Испании.















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