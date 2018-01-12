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Государство продолжит финансировать производителей безалкогольных напитков


12.01.2018   14:49
Стоимость маркировки безалкогольных напитков в 2018 году оплатит Министерство финансов, - об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, отвечая на соответствующий вопрос.

«В конце прошлого года мы встретились с представителями данного сектора, и пообещали, что в 2018 году у них не будет расходов и государство продолжит финансирование в этом направлении. Подтверждаю, что и в этом году Служба доходов Министерства финансов Грузии продолжит эти затраты в обычном режиме», - сообщил Мамука Бахтадзе.

По словам министра финансов, этот проект оправдался и это подтверждают и представители сектора.

«Это прежде всего, шаг вперед для самих компаний. У них есть возможность лучше планировать свое производство, и эта реформа была успешной», - сказала Мамука Бахтадзе.

Напомним, что с 1 ноября 2015 года вступили в силу законодательные поправки, на основании которых маркировка безалкогольных напитков стала обязательной. Стоимость маркировки оплачивает государство.







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