Государство продолжит финансировать производителей безалкогольных напитков

12.01.2018 14:49 Стоимость маркировки безалкогольных напитков в 2018 году оплатит Министерство финансов, - об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, отвечая на соответствующий вопрос.



«В конце прошлого года мы встретились с представителями данного сектора, и пообещали, что в 2018 году у них не будет расходов и государство продолжит финансирование в этом направлении. Подтверждаю, что и в этом году Служба доходов Министерства финансов Грузии продолжит эти затраты в обычном режиме», - сообщил Мамука Бахтадзе.



По словам министра финансов, этот проект оправдался и это подтверждают и представители сектора.



«Это прежде всего, шаг вперед для самих компаний. У них есть возможность лучше планировать свое производство, и эта реформа была успешной», - сказала Мамука Бахтадзе.



Напомним, что с 1 ноября 2015 года вступили в силу законодательные поправки, на основании которых маркировка безалкогольных напитков стала обязательной. Стоимость маркировки оплачивает государство.

















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