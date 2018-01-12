Процедура возвращения излишков НДС в упрощенном режиме начнется с будущей недели

12.01.2018 15:41 Министерство финансов Грузии начинает внедрение упрощенной системы возвращения излишков НДС для бизнеса.



О данном решении сегодня на брифинге заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.



По его словам, для создания соответствующей программной поддержки данной реформы понадобится два квартала, затем последует определенный период имплементации.



По решению минфина, параллельно созданию этой необходимой инфраструктуры, с понедельника следующей недели начинается процедура возвращения излишков НДС в упрощенном и либеральном режиме.



Как отметил министр, главная цель данного решения, чтобы бизнес незамедлительно почувствовал преимущество данной реформы.



«Те сектора и бизнес – организации, которые представляют абсолютное большинство компаний с излишками НДС и удовлетовjряют все основные параметры, министерство финансов предлагает возвращение излишков налога на добавочную стоимость в пятидневный срок. А компании, которым в силу объективных причин, необходимо определенное время для удовлетворения всех критериев, минфин предлагает для этого двухнедельный срок и возвращение излишков НДС в том количестве, которое им полагается», — заявил Бахтадзе.



По разъяснению министра, специально созданное программное обеспечение и инфраструктура будет в автоматическом режиме осуществлять возврат излишков НДС.















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