Челидзе: В связи со стандартами НДС, мы потихоньку приближаемся к Евросоюзу

12.01.2018 21:38 По словам президента Ассоциации малых и средних предприятий Грузии Михаила Челидзе, внедрение системы упрощенного возврата излишков НДС говорит о том, что система министерства финансов Грузии работает очень налажено.



«Этой роскоши нет у многих стран. Мы потихоньку приближаемся к Евросоюзу, в связи со стандартами НДС. Вернуть НДС можно и сейчас, нужно лишь написать заявление и пройти бюрократические процессы. А по новой системе уже речь идет об автоматическом возврате», — заявил Михаил Челидзе.



Министерство финансов Грузии начинает внедрение упрощенной системы возвращения излишков НДС для бизнеса.



Процедура возвращения излишков НДС в упрощенном режиме начнется с будущей недели.















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