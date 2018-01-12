|
Челидзе: В связи со стандартами НДС, мы потихоньку приближаемся к Евросоюзу
12.01.2018 21:38
По словам президента Ассоциации малых и средних предприятий Грузии Михаила Челидзе, внедрение системы упрощенного возврата излишков НДС говорит о том, что система министерства финансов Грузии работает очень налажено.
«Этой роскоши нет у многих стран. Мы потихоньку приближаемся к Евросоюзу, в связи со стандартами НДС. Вернуть НДС можно и сейчас, нужно лишь написать заявление и пройти бюрократические процессы. А по новой системе уже речь идет об автоматическом возврате», — заявил Михаил Челидзе.
Министерство финансов Грузии начинает внедрение упрощенной системы возвращения излишков НДС для бизнеса.
Процедура возвращения излишков НДС в упрощенном режиме начнется с будущей недели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна