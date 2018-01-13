Госдеп: США пристально следят за расследованием дела Мухтарлы в Грузии

13.01.2018 13:15 Госдепартамент США призвал власти Азербайджана освободить оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы.



Вашингтон выражает обеспокоенность в связи с тем, что 12 января Мухтарлы был приговорен к шестилетнему тюремному заключению.



«Мухтарлы, как сообщается, был схвачен в Грузии 30 мая и доставлен в Азербайджан, где его арестовали, обвинив в провозе контрабанды», — говорится в заявлении, распространенном в пятницу. В Госдепартаменте считают, что речь идет о «политически мотивированных» обвинениях.



«Мы призываем правительство Азербайджана освободить Мухтарлы и всех других лиц, оказавшихся в заключении за то, что они отстаивали свои основополагающие свободы», — отмечено в заявлении.

В заявлении также указывается, что США «пристально следят за тем, как в Грузии проводится следствие по делу о похищении» Мухтарлы.



Мухтарлы, который проживал в Грузии с 2014 года, исчез из Тбилиси в конце мая 2017 года. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Бакинский суд 31 мая отправил его в заключение.



Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители органов правопорядка Грузии.



Накануне Балакенский районный суд Азербайджана признал журналиста виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы.















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