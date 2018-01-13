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Одиннадцати производителям молочной продукции приостановлен производственный процесс


13.01.2018   15:22
«11 бизнес-операторам, производителям молочной продукции, ввиду критического несоответствия приостановлен производственный процесс, а 56 бизнес операторов были оштрафованы за нарушения», — информацию об этом распространяет Национальное агентство продовольствия.

По сведениям ведомства, было проверено соответствие продукции с техническим молочным регламентом, а также санитарные условия в которых производится продукция.

«За нарушение правил этикетирования и маркировки оштрафованы 24 бизнес — оператора. Изъяты 105 образцов молока и молочных продуктов с использованием заменителя растительного жира; исследование на бактерии Listeria monocytogenes – 120 образцов; сальмонеллу – 255 образцов. Важно, что нарушений в результате данных исследований выявлено не было.

Технический регламент молока был задействован в августе 2015 года, а с 1 июля прошлого года в силу вошло требование, согласно которому названием «сыр» может называться только продукт изготовленный из молока. В других случаях, например изготовление с использованием молочного порошка, термин «сыр» не может быть указан на этикетке.

В 2017 году Национальное агентство продовольствия осуществило государственный контроль 424-х реализаторов, по переработке и производителей бизнес — операторов, среди которых: 373 инспектирования и 51 проверка документации.






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