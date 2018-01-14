Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Lactalis отзовет детское питание в 83 странах мира из-за опасности сальмонеллы


14.01.2018   13:40
Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок детского питания в 83 странах из-за опасности заражения сальмонеллой, сообщает ВВС. Сальмонеллез, вызывающий рвоту и понос, особенно опасен для новорожденных из-за обезвоживания.

Глава концерна Эммануэль Бенье подтвердил эту информацию и подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать: "Наша задача - поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные".

Бенье также заверил, что компания извлечет "необходимые уроки" из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля, передает РИА "Новости".

По данным Минздрава Франции, в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. Еще один случай подтвержден в Испании. Один случай возможного заражения расследуют в Греции.

Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.

Крупные фармацевтические компании Грузии прекратили реализацию в своих аптечных сетях детского питания «Лакталис», в частности молочного порошка «Селия» (Celia) сразу же после распространения информации о заражениях во Франции.

Грузинские врачи дали рекомендации родителям, как вести себя при симптомах сальмонеллы. Как заявила педиатр Кети Немсадзе, бактерия сальмонеллы опасна и вызывает диарею. По ее словам, сальмонелла поражает кишечник, что ведет к обезвоживанию.

«Если своевременно не принять жидкость и соленый раствор, результат для детей может стать фатальным. Его выявление зависит от организма, однако это выявляется через 2-3 дня. Когда у ребенка расстройство желудка, и он питается молоком из определенного порошка, в таком случае температура должна быть не 37 градусов, а 100 градусов, чтобы значительно снизить количество бактерий. Однако, это не выход, под таким риском почти все питание, изготовленные на искусственном порошке, поэтому если у ребенка обнаружатся такие симптомы, родитель должен перевести его либо на одноразовое стерильное питание, либо развести в воде при 100 градусах. Конечно, в случае симптомов, необходимо обратиться к врачу», — заявляет Кети Немсадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна