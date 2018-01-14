Lactalis отзовет детское питание в 83 странах мира из-за опасности сальмонеллы

14.01.2018 13:40 Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок детского питания в 83 странах из-за опасности заражения сальмонеллой, сообщает ВВС. Сальмонеллез, вызывающий рвоту и понос, особенно опасен для новорожденных из-за обезвоживания.



Глава концерна Эммануэль Бенье подтвердил эту информацию и подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать: "Наша задача - поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные".



Бенье также заверил, что компания извлечет "необходимые уроки" из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля, передает РИА "Новости".



По данным Минздрава Франции, в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. Еще один случай подтвержден в Испании. Один случай возможного заражения расследуют в Греции.



Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.



Крупные фармацевтические компании Грузии прекратили реализацию в своих аптечных сетях детского питания «Лакталис», в частности молочного порошка «Селия» (Celia) сразу же после распространения информации о заражениях во Франции.



Грузинские врачи дали рекомендации родителям, как вести себя при симптомах сальмонеллы. Как заявила педиатр Кети Немсадзе, бактерия сальмонеллы опасна и вызывает диарею. По ее словам, сальмонелла поражает кишечник, что ведет к обезвоживанию.



«Если своевременно не принять жидкость и соленый раствор, результат для детей может стать фатальным. Его выявление зависит от организма, однако это выявляется через 2-3 дня. Когда у ребенка расстройство желудка, и он питается молоком из определенного порошка, в таком случае температура должна быть не 37 градусов, а 100 градусов, чтобы значительно снизить количество бактерий. Однако, это не выход, под таким риском почти все питание, изготовленные на искусственном порошке, поэтому если у ребенка обнаружатся такие симптомы, родитель должен перевести его либо на одноразовое стерильное питание, либо развести в воде при 100 градусах. Конечно, в случае симптомов, необходимо обратиться к врачу», — заявляет Кети Немсадзе.















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