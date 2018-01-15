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Анализ 15 разных видов сыра выявил нарушения определенных государством правил и норм


15.01.2018   19:07
Согласно микробиологическому исследованию MIC-TNS, результат анализа 15 разных видов сыра выявил, что в 12 образцах не были соблюдены правила и нормы, определенные государством.

Сегодня в гостинице "Холлидей ин" состоялась презентация исследования, проведенного по заказу Ассоциации производителей молочных продуктов "Сакрдзе". На мероприятии отметили, что лабораторные исследования MIC-TNS выявили, что сыр, который покупают граждане, в ряде случаев вовсе не является безопасным для здоровья потребителей. Согласно исследованию, в образцах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки – колоформы, а в 7 образцах - стафилококки. В то же время из 15 образцов сыра ни в одном не оказалось сальмонеллы и листерии.

Следует отметить, что по результатам исследования, 93% потребителей покупает имеретинский сыр. Более половины опрошенных покупает сыр без этикетки. По их заявлению, несмотря на то, что нормы хранения сыра и молочных продуктов в супермаркетах и гипермаркетах больше соблюдаются, они считают, что приготовленный в заводских условиях сыр не натуральный.







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