Все аэропорты Грузии увеличили пассажиропоток в 2017 году

15.01.2018 23:36 Количество обслуженных пассажиров в аэропортах Грузии увеличилось на 43,4% по сравнению с 2016 г. и составило 4,073 млн человек :: ATO.ruТеги: Новости, Аэропорты, Ближнее зарубежье, Грузия, Производственные показатели, Аэропорт Тбилиси, аэропорт Кутаиси



Аэропорты Грузии продемонстрировали значительный рост в 2017 г., увеличив количество обслуженных пассажиров на 43,4% по сравнению с 2016 г., что составило 4,074 млн чел., сообщает Агентство гражданской авиации страны.



Лидером по количеству перевезенных путешественников остается воздушная гавань Тбилиси — 3,164 млн пасс. При этом прирост пассажиропотока был самый низким среди аэропортов Грузии и составил 40,4%. Пассажиропоток аэропортов Батуми и Кутаиси составил 495,7 и 405,2 тыс. чел. соответственно, что показало прирост по сравнению с 2016 г. на 58,7% и 49,3%.



Самое большое увеличение пассажиропотока пришлось на региональный аэропорт им. Царицы Тамары (поселок Местиа) — 72,2%, что составило 7,256 тыс. чел. Напомним, что по итогам 2016 г. эта воздушная гавань была единственным авиузлом в Грузии, показавшим отрицательный результат. Количество обслуженных пассажиров тогда сократилось на 5,6% по сравнению с 2015 г.



В начале 2017 г. в стране открылся новый местный аэропорт в Амбролаури. Первоначально он рассчитан на обслуживание малых ВС с перспективой приема крупных самолетов. Согласно подсчетам, его услугами воспользовались 1723 чел.



Число рейсов через авиаузлы Грузии увеличилось на 12,6% до 144,6 тыс. самолетовылетов.



По итогам 2016 г. совокупный пассажиропоток грузинских аэропортов вырос на 25,7% и составил 2,841 млн пасс. Тогда быстрее всего пассажиропоток увеличивался в аэропорту Кутаиси (+ 48,3%). В аэропорту Батуми число обслуженных пассажиров выросло на 37,9%, в Тбилиси — почти на 22%.















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