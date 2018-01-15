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Иранская компания построит новый мост на границе Армении и Грузии


15.01.2018   23:59
В рамках кредитного соглашения между Арменией и ЕБРР от 2012-го года иранская компания "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)" построит на реке Дебед, на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен (государственная граница между Арменией и Грузией), новый мост.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, соответствующее соглашение в рамках программы ЕБРР "Программа модернизации Северного коридора" было подписано в армянском транспортном ведомстве в понедельник.

С армянской стороны соглашение ратифицировал глава министерства Ваан Мартиросян, а с иранской - председатель компании "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)" Али Мусави.

Поприветствовав вход иранской компании на армянский рынок, министр подчеркнул важность того факта, что работы были реализованы на высоком уровне и своевременно.

"Победу в данном конкурсе мы можем считать первым шагом, надеемся, что иранские компании и в дальнейшем будут принимать участие в проектах и инвестиционных программах, реализуемых в Армении", - подчеркнул Мартиросян.

Напомним, что для реализации строительных работ моста на электронной платформе ЕБРР был проведен международный конкурс "Проектирование и строительство моста в Баграташене".

В конкурсе приняли участие семь организаций. В результате оценки победителем была признана иранская компания "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)".






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