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Иранская компания построит новый мост на границе Армении и Грузии
15.01.2018 23:59
В рамках кредитного соглашения между Арменией и ЕБРР от 2012-го года иранская компания "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)" построит на реке Дебед, на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен (государственная граница между Арменией и Грузией), новый мост.
Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, соответствующее соглашение в рамках программы ЕБРР "Программа модернизации Северного коридора" было подписано в армянском транспортном ведомстве в понедельник.
С армянской стороны соглашение ратифицировал глава министерства Ваан Мартиросян, а с иранской - председатель компании "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)" Али Мусави.
Поприветствовав вход иранской компании на армянский рынок, министр подчеркнул важность того факта, что работы были реализованы на высоком уровне и своевременно.
"Победу в данном конкурсе мы можем считать первым шагом, надеемся, что иранские компании и в дальнейшем будут принимать участие в проектах и инвестиционных программах, реализуемых в Армении", - подчеркнул Мартиросян.
Напомним, что для реализации строительных работ моста на электронной платформе ЕБРР был проведен международный конкурс "Проектирование и строительство моста в Баграташене".
В конкурсе приняли участие семь организаций. В результате оценки победителем была признана иранская компания "Ariana Tunnel Dam Co. (Iran)".
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