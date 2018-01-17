На горнолыжных курортах Грузии 21 января отметят международный день снега

17.01.2018 13:01 Международный день снега отметят 21 января на всех четырех горнолыжных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи. Об этом сообщает организатор мероприятия — Грузинская лыжная федерация, на своей странице в фейсбуке.



День снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) уже седьмой год подряд. Каждый раз мероприятие становится все масштабнее. Его объявили национальным праздником в таких странах, как Австрия, Канада, Франция, Исландия, Норвегия, Польша и Швеция.



По инициативе Федерации лыжного спорта Грузии международный день снега отмечается в стране каждый год.



В этом году 21 января на горнолыжных курортах пройдут состязания и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Организаторы стараются, чтобы этот день дал всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение.















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