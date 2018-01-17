Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На горнолыжных курортах Грузии 21 января отметят международный день снега


17.01.2018   13:01
Международный день снега отметят 21 января на всех четырех горнолыжных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Местиа и Годердзи. Об этом сообщает организатор мероприятия — Грузинская лыжная федерация, на своей странице в фейсбуке.

День снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) уже седьмой год подряд. Каждый раз мероприятие становится все масштабнее. Его объявили национальным праздником в таких странах, как Австрия, Канада, Франция, Исландия, Норвегия, Польша и Швеция.

По инициативе Федерации лыжного спорта Грузии международный день снега отмечается в стране каждый год.

В этом году 21 января на горнолыжных курортах пройдут состязания и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах. Организаторы стараются, чтобы этот день дал всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна