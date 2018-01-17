Производство электроэнергии в Грузии в 2017г снизилось на 0,4%, потребление - выросло на 7,7%

17.01.2018 13:09 Производство электроэнергии в Грузии в 2017 году составило 11 млрд 531,2 млн кВт.ч, что на 0,4% меньше по сравнению с показателем 2016 года, говорится в сообщении АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).



В четвертом квартале прошлого года в республике было произведено 2 млрд 876,1 млн кВт.ч - на 7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.



По данным ESCO, в 2017 году выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизилась на 1,3% - до 9 млрд 210,4 млн кВт.ч (79,9% всего объема собственной генерации), на теплоэлектростанциях - на 0,1%, до 2 млрд 233 млн кВт.ч (19,4%). Введенная в эксплуатацию в ноябре 2016 года первая в Грузии ветряная электростанция в прошлом году выработала 87,8 млн кВт.ч электроэнергии (0,8%).



Импорт электроэнергии в прошлом году вырос в 3,1 раза - до 1 млрд 497,2 млн кВт.ч. Наибольший объем электроэнергии был поставлен из Азербайджана - 917,6 млн кВт.ч (рост в 8,4 раза). Из России импорт электроэнергии увеличился на 22,5% - до 452,2 млн кВт.ч, остальные 127,4 млн кВт.ч были получены из Армении (в 2016 году импорт электроэнергии из Армении не осуществлялся).



Экспорт электроэнергии из Грузии вырос на 22,7% - до 685,7 млн кВт.ч. В Турцию было поставлено 284,5 млн кВт.ч (снижение на 3,4%), в Россию - 261,9 млн кВт.ч (рост на 77,4%), в Армению - 137,5 млн кВт.ч (рост на 23,3%), в Азербайджан - 1,7 млн кВт.ч (снижение в 3,2 раза).



Транзитом через территорию страны было транспортировано 254 млн кВт.ч электроэнергии (снижентие в 3,3 раза). В том числе 205,1 млн кВт.ч было поставлено из Азербайджана в Турцию (снижение в 4 раза), 42,2 млн кВт.ч - из России в Армению (рост на 15,9%), 6,7 млн кВт.ч - из России в Турцию (в 2016 году транзит российской электроэнергии через Грузию в Турцию не осуществлялся).



Объем потребления электроэнергии в Грузии в 2017 году возрос на 7,7% - до 11 млрд 875,3 млн кВт.ч. При этом на долю дистрибьюторских компаний пришлось 10 млрд 428,6 млн кВт.ч (рост на 6,4%), прямые потребители (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) потребили 1 млрд 427,5 млн кВт.ч электроэнергии (рост на 18,1%).



Как сообщалось, в 2016 году производство электроэнергии в Грузии составило 11 млрд 573,6 млн кВт.ч - на 6,8% больше, чем годом ранее. Экспорт снизился на 15,3% - до 559 млн кВт.ч, импорт - на 31,5%, до 478,9 млн кВт.ч.















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