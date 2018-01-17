SOCAR огласила планы по инвестициям в Грузию в 2018 году

17.01.2018 13:27 Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR планирует инвестировать в реабилитацию старых, амортизированных трубопроводов в Грузии в 2018 году, сказал в пятницу Trend глава SOCAR Energy Georgia (грузинская "дочка" SOCAR) Махир Мамедов.



Мамедов отметил, что в декабре 2017 года компания SOCAR Georgia Gas успешно завершила исполнение своих инвестиционных обязательств перед правительством Грузии по строительству новых газораспределительных сетей.



"Несмотря на это, в 2018 году запланированы некоторые инвестиции на реабилитацию старых, амортизированных трубопроводов и строительство коммерчески привлекательных распределительных сетей", - добавил Мамедов.



Отметим, что через компанию SOCAR Georgia Gas азербайджанская госнефтекомпания управляет газораспределительными сетями в различных регионах Грузии.



Компания SOCAR экспортирует в Грузию газ, добываемый на азербайджанских месторождениях за счет собственных средств без участия иностранных компаний. Помимо этого, Грузия ежегодно получает от Азербайджана газ, добываемый на морском месторождении "Шах Дениз" с участием SOCAR и иностранных компаний.















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