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С первого февраля в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации


17.01.2018   13:27
С первого февраля этого года в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации.

Об этом заявил председатель агентства Георгий Саманишвили на встрече с представителями винных компаний.

«Внедрением электронной системы будут упрощены процедуры сертификации, производителям не придется ходить в агентство. Они могут заполнить декларацию с помощью интернета, сделать заявку и прийти в агентство лишь для получения сертификата», — отметил Георгий Саманишвили.

Представителям винных компаний уже провели тренинги в связи с переходом на систему электронного сертификации. В случае необходимости, агентство готово провести желающим дополнительные консультации.






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