С первого февраля в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации

17.01.2018 13:27 С первого февраля этого года в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации.



Об этом заявил председатель агентства Георгий Саманишвили на встрече с представителями винных компаний.



«Внедрением электронной системы будут упрощены процедуры сертификации, производителям не придется ходить в агентство. Они могут заполнить декларацию с помощью интернета, сделать заявку и прийти в агентство лишь для получения сертификата», — отметил Георгий Саманишвили.



Представителям винных компаний уже провели тренинги в связи с переходом на систему электронного сертификации. В случае необходимости, агентство готово провести желающим дополнительные консультации.















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