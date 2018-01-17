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С первого февраля в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации
17.01.2018 13:27
С первого февраля этого года в Национальном агентстве вина начинается электронная система сертификации.
Об этом заявил председатель агентства Георгий Саманишвили на встрече с представителями винных компаний.
«Внедрением электронной системы будут упрощены процедуры сертификации, производителям не придется ходить в агентство. Они могут заполнить декларацию с помощью интернета, сделать заявку и прийти в агентство лишь для получения сертификата», — отметил Георгий Саманишвили.
Представителям винных компаний уже провели тренинги в связи с переходом на систему электронного сертификации. В случае необходимости, агентство готово провести желающим дополнительные консультации.
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