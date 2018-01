В грузинском порту Поти построят новый балкерный терминал мощностью 1,5 млн т

17.01.2018 13:50 APM Terminals Poti и консорциум Poti New Terminals подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) по строительству нового балкерного терминала в грузинском порту Поти, передает ТАСС.



Терминал будет спроектирован и построен консорциумом Poti New Terminals на инфраструктуре, принадлежащей APM Terminals Poti. Инвестиции в строительство терминала мощностью 1,5 млн т в год оцениваются в $100 млн.



Согласно данным, представленным на сайте Poti New Terminals, консорциум создан группой грузинских и иностранных бизнесменов с целью строительства и оперирования этим терминалом. Ранее грузинские СМИ сообщали о заинтересованности в инвестициях в развитие порта итальянских бизнесменов, принимавших в конце прошлого года участие в форуме в Поти, посвященном интеграции Грузии в китайскую стратегическую инициативу «Пояса и пути».



APM Terminals приобрел порт Поти в 2011 году у арабской инвестиционной компании Ras Al Khaimah Investment Authority. В последние годы оборот порта снижается. В 2015 году порт перевалил 202 тыс. TEU, в 2016-м на 25% меньше – 153 тыс. TEU. За первые 6 месяцев 2017-го снижение составило также около 25%.















