Грузины потратили на новогодний стол в среднем от 200 до 300 лари

17.01.2018 14:42 Грузины потратили на новогодний стол в среднем от 200 до 300 лари- сказано в исследовании IPM.



В то же время согласно исследованию, блюдо, которое было представлено на новогоднем столе почти всех семей- гозинаки. Долевой показатель первых пяти блюд грузинского новогоднего стола выглядит следующим образом: гозинаки (69%), сациви (52,4%), хачапури (33%), мясо поросенка (28,9%), и курятина (25,5).



Что касается других новогодних традиций, в исследовании сказано, что почти во всех семьях есть традиция визита гостя - меквле (98,3%). Большинство опрошенных, 66,3% не планирует заранее, кто будет гостем в Новый Год, а 32% заранее согласовывает визит с новогодним гостем семьи.



Новый 2018 год подавляющее большинство населения - 93,3% встречает оптимистичным настроением, и считает, что Новый Год для их семьи будет лучше по сравнению с минувшим годом.















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