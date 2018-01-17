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Грузины потратили на новогодний стол в среднем от 200 до 300 лари


17.01.2018   14:42
Грузины потратили на новогодний стол в среднем от 200 до 300 лари- сказано в исследовании IPM.

В то же время согласно исследованию, блюдо, которое было представлено на новогоднем столе почти всех семей- гозинаки. Долевой показатель первых пяти блюд грузинского новогоднего стола выглядит следующим образом: гозинаки (69%), сациви (52,4%), хачапури (33%), мясо поросенка (28,9%), и курятина (25,5).

Что касается других новогодних традиций, в исследовании сказано, что почти во всех семьях есть традиция визита гостя - меквле (98,3%). Большинство опрошенных, 66,3% не планирует заранее, кто будет гостем в Новый Год, а 32% заранее согласовывает визит с новогодним гостем семьи.

Новый 2018 год подавляющее большинство населения - 93,3% встречает оптимистичным настроением, и считает, что Новый Год для их семьи будет лучше по сравнению с минувшим годом.






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