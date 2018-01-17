Тбилисское сакребуло утвердило структурную реформу мэрии

17.01.2018 17:04 Тбилисское Сакребуло утвердило изменения, которые предусмотрены в рамках масштабной структурной реформы мэрии Тбилиси.



С запланированными новшествами депутатов ознакомил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе. По его словам, главной целью реформы является эффективное исполнение муниципальной политики, упрощение бюрократических процедур и улучшение качества обслуживания граждан.



Согласно новой структурной модели мэрии Тбилиси, изменения коснутся восьми направлений.

«Новое положение и новая структура, которую утвердили, будет задействована с 22 февраля. Это та структура, которая обеспечит эффективное осуществление наших целей», — заявил Хмаладзе журналистам.



Вице-мэр также ответил на обвинения оппозиции и заявил, что в результате реформ не планируется увеличение фонда заработной платы сотрудников мэрии. Он пояснил, что планируется объединение надбавки и зарплаты исходя из изменений в закон «О публичной службе».



«Еще раз хочу разъяснить, что зарплаты не увеличиваются. Происходит слияние двух компонентов. Об этом свидетельствует и то, что мы не увеличили фонд зарплаты. Фонд остается таким же, как был утвержден в конце 2017 года в виде бюджета на 2018 год», — отметил Хмаладзе.



О своей готовности провести реформы в мэрии заявил после вступления в должность в ноябре 2017 года мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Во-первых, планиурется создать городскую службу урбанистического развития. Эта служба не будет иметь отношения к функциям службы архитектуры, которая будет обеспечивать только развитие и предоставление сервисов.



Служба урбанистического развития займется разработкой и проведением муниципальной политики, планированием, обновлением и управлением процесса городской застройки.



В рамках реформы городская служба экологии и озеленения будет преобразована в службу охраны окружающей среды. Новая служба будет работать не только в направлении определения ландшафтной политики, развития зеленых пространств и создания новых рекреационных зон, но и будет принимать активное участие в процессе застройки города.



Новые функции появятся и у городской транспортной службы. Здесь появится два основных направления: первое — это определение и проведение политики развития транспорта. И второе – участие в разработке и проведении урбанистической политики, а также в процессах управления застройкой города.



Реформа также затронет городскую службу по надзору. После реформы служба будет обеспечивать реагирование на загрязнение столицы отходами и на нарушение правил транспортировки отходов. При этом служба будет обеспечивать как процесс мониторинга, так и штрафы.



Еще одно важное изменение касается сервисов мэрии. В результате реформы планируется централизация муниципальных сервисов и их размещение в одном пространстве. С этой целью обслуживание населения перейдет в Агентство развития муниципальных сервисов. Целью этой реформы является внедрение единого высокого стандарта обслуживания по принципу «одного окна».



В рамках реформы также запланировано создание новой организации — Агентства развития коммуникаций с общественностью. Все функции, которые были связаны с функцией по связям с общественностью в разных структурах мэрии, объединятся в одну организацию.



Кроме того, запланировано объединение городской служба культуры со службой образования, спорта и по делам молодежи. Меняется также название городской службы благоустройства. В результате реформы она будет называться – городская служба развития инфраструктуры.



В мэрии Тбилиси заявляют, что начнут работать в соответствии с нововведениями уже с 22 февраля.







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