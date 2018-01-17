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«Анаклия Сити» стал партнером крупнейшей казахской экономической зоны
17.01.2018 20:13
«Анаклия Сити» оформил меморандум о взаимосотрудничестве с экономической зоной «Хоргос», в состав которого входит крупнейший в мире сухой порт.
Информацию об этом распространяет Консорциум развития Анаклии.
«Хоргос»- это зона беспошлинной торговли между Казахстаном и Китаем, Дюти Фри (Duty Free) на нейтральной территории.
Меморандум охватывает такие вопросы, как: содействие проектам, популяризация и осуществление совместных проектов.
«Хоргос» является второй крупной экономической зоной, с которой «Анаклия Сити» начал сотрудничество, после Южнокорейской Инчхон.
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