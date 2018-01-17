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Завершилось строительство моста на реке Корати
17.01.2018 20:22
В Хобском муниципалитете, на втором километре автомобильной дороги Чаладиди-Хорга-Хоби, на реке Корати построили новый мост.
Старый мост был в аварийном состоянии и его пришлось демонтировать. А в результате строительства нового моста, жители смогут передвигаться по нему в безопасности и с комфортом.
Длина нового моста составляет 55 метра, а ширина — 10.95 метра.
Проект обошелся в 1 677 000 лари.
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