Завершилось строительство моста на реке Корати

17.01.2018 20:22 В Хобском муниципалитете, на втором километре автомобильной дороги Чаладиди-Хорга-Хоби, на реке Корати построили новый мост.



Старый мост был в аварийном состоянии и его пришлось демонтировать. А в результате строительства нового моста, жители смогут передвигаться по нему в безопасности и с комфортом.



Длина нового моста составляет 55 метра, а ширина — 10.95 метра.



Проект обошелся в 1 677 000 лари.















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