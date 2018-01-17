Чистый отток капитала из России ускорился на 60%

17.01.2018 20:55 Чистый отток капитала из России в 2017 году, согласно предварительной оценке, вырос в 1,6 раза в годовом сопоставлении и достиг $31,3 млрд, следует из материалов Центробанка РФ.



Как указывает регулятор, «чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке Банка России, составил 31,3 млрд долларов США (19,8 млрд долларов США в 2016 году)».



В ЦБ уточнили, что, «в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств». «Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер», — подчеркивает регулятор.



Напомним, что за январь—ноябрь 2017 года чистый отток капитала из России вырос почти в 3,5 раза в годовом исчислении до $28 млрд.



Добавим также, что в 2016 году чистый отток капитала из России упал в 3,7 раза и составил $15,4 млрд после оттока $57,5 млрд в 2015 году и $153 млрд в 2014 году.















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