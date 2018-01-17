Кумсишвили: Грузинским туристическим компаниям будет легче привозить туристов из Китая

17.01.2018 21:34 Регистрированным в Грузии компаниям будет легче привозить туристов из Китая, — об этом вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили заявил на встрече с руководителями бизнес-объединений в Грузии.



По словам вице-премьера, в процессе переговоров о свободной торговле с Китаем, грузинская сторона достигла беспрецедентного соглашения.



В частности, грузинские туристические агентства и тур-операторы, которые зарегистрирую совместные предприятия в пилотных свободных торговых зонах в Пекине, Шанхае и Тяньцзине, смогут привозить туристов из всех провинций Китая не только в Грузию, но и другие страны.



Количество туристов из Китая в Грузии с каждым годом растет. В 2017 году в нашу страну приехало на 54% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.















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