|
Служба доходов: импорт сигарет снизился, а производство увеличилось
18.01.2018 16:57
Служба доходов выдала в 2017 году почти 400 миллионов акцизных марок на табак, в том числе – 310 миллионов на импортные, а на местное производство — 86,9 миллиона.
Согласно статистике ведомства, объем импорта снизился на 23 процента. Если в 2016 году на импортируемый из заграницы табак с фильтром было выдано 399 миллионов акцизных марок, в 2017 году показатель упал до 305 миллионов. Вместе с тем, с 4 до 5 миллионов выросли акцизы на табак без фильтра.
Что касается местного производства, то оно выросло на 42 процента. На табак без фильтра в 2016 году было выдано 34,9 миллиона акцизных марок, а в 2017 году — 73,7 миллиона. Значительное снижение фиксируется в части табака с фильтром. В 2016 году было выдано 26 миллионов акцизов, а в 2017 году – лишь 13 миллионов. Выдача акцизов на табак с фильтром была прекращена после сентября.
В ходе рассмотрения бюджета на 2018 год, представители министерства финансов заявляли, что потребление сигарет в Грузии уменьшилось.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна