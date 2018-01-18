Служба доходов: импорт сигарет снизился, а производство увеличилось

18.01.2018 16:57 Служба доходов выдала в 2017 году почти 400 миллионов акцизных марок на табак, в том числе – 310 миллионов на импортные, а на местное производство — 86,9 миллиона.



Согласно статистике ведомства, объем импорта снизился на 23 процента. Если в 2016 году на импортируемый из заграницы табак с фильтром было выдано 399 миллионов акцизных марок, в 2017 году показатель упал до 305 миллионов. Вместе с тем, с 4 до 5 миллионов выросли акцизы на табак без фильтра.



Что касается местного производства, то оно выросло на 42 процента. На табак без фильтра в 2016 году было выдано 34,9 миллиона акцизных марок, а в 2017 году — 73,7 миллиона. Значительное снижение фиксируется в части табака с фильтром. В 2016 году было выдано 26 миллионов акцизов, а в 2017 году – лишь 13 миллионов. Выдача акцизов на табак с фильтром была прекращена после сентября.



В ходе рассмотрения бюджета на 2018 год, представители министерства финансов заявляли, что потребление сигарет в Грузии уменьшилось.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

