Служба аудита – Строительство в Тбилиси проходит стихийно

18.01.2018 19:05 Мотивом для запланированного аудита о разрешениях на строительство в мэрии Тбилиси в плане деятельности Службы аудита 2018 года называется несколько изъянов. В том числе, согласно отчету, часто происходят случаи изменения функциональных зон, а также изменения строительного коэффициента после выдачи разрешения на строительство.



А работа совета по выдаче разрешений на строительство, согласно документу Службы аудита, не является прозрачной.



В плане аудиторской деятельности 2018 года отмечается, что связанные с подготовкой генерального плана расходы неэкономичны, а среди внутренних структурных единиц мэрии – нехватка координации.



Согласно этому же документу, изменения, внесенные в утвержденные проекты, являются непрозрачными. Штраф на строительство без разрешения является неразумно низким, и не происходит его исполнение.















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