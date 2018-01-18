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Служба аудита – Строительство в Тбилиси проходит стихийно


18.01.2018   19:05
Мотивом для запланированного аудита о разрешениях на строительство в мэрии Тбилиси в плане деятельности Службы аудита 2018 года называется несколько изъянов. В том числе, согласно отчету, часто происходят случаи изменения функциональных зон, а также изменения строительного коэффициента после выдачи разрешения на строительство.

А работа совета по выдаче разрешений на строительство, согласно документу Службы аудита, не является прозрачной.

В плане аудиторской деятельности 2018 года отмечается, что связанные с подготовкой генерального плана расходы неэкономичны, а среди внутренних структурных единиц мэрии – нехватка координации.

Согласно этому же документу, изменения, внесенные в утвержденные проекты, являются непрозрачными. Штраф на строительство без разрешения является неразумно низким, и не происходит его исполнение.






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