Отток капитала из России в 2017 году ускорился в 1,6 раза

18.01.2018 19:19 Отток капитала из России в 2017 году ускорился в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом из-за повышения цен на нефть и западных санкций.



Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Центрального банка России.



Согласно сведениям российского регулятора, в 2017 году из страны было выведено $31,3 млрд, тогда как годом ранее – $19,8 млрд.



По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, одной из ключевых причин такой динамики является ситуация на рынке нефти.



"Это зеркальное отражение операций с текущими счетами. В 2017 году ситуация с нефтью была лучше, чем в 2016 году, баланс операций увеличился, и, соответственно, больше капитала ушло за границу", – сказала Орлова.



Вторым фактором, по ее мнению, является ужесточение западных санкций против России.



"В первой половине 2017 года иностранные инвесторы положительно оценили российские ценные бумаги и акции; во втором стало ясно, что санкции будут ужесточены, что повлияет на российские ценные бумаги. Отток с рынка стал более заметным и быстрым", – пояснила экперт.



Как отмечает Rzeczpospolita, бегство капитала из РФ продолжается уже более десятилетия. В последний раз положительная динамика этого показателя была зафиксирована в 2007 году. В 2008 году из российской экономики было выведено $133,9 млрд из-за войны с Грузией и глобального финансового кризиса. В 2014 году, после аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, зарубежные инвесторы вывели из страны $151,5 млрд.















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