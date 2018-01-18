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Иностранный бизнес уходит из России с рекордной скоростью
18.01.2018 20:15
Зарубежный бизнес резко сократил инвестиции в российскую экономику, следует из статистики ЦБ по платежному балансу за 2017 год.
По итогам года приток прямых иностранных инвестиций - то есть вложений в реальный сектор в виде открытия бизнеса или покупки доли в предприятиях - обвалился на 25%.
В четвертом квартале нерезиденты, работавшие на российском рынке, и вовсе сворачивали операции и распродавали активы, после чего вывели 1,6 млрд долларов.
Отток прямых иностранных инвестиций на квартальной основе был зафиксирован ЦБ лишь третий раз с 1992 года: даже на фоне дефолта 1998-го и мирового финансового кризиса 2008-09 гг в реальный сектор РФ приходили деньги из-за рубежа.
По сумме отток стал вторым крупнейшим в новейшей истории страны: только в четвертом квартале 2014-го, в разгар боевых действий в Донбассе, санкций, обвала нефти и рубля, инвесторы уходили быстрее, забрав 1,9 млрд долларов.
Итоговый годовой показатель остался в плюсе - приток составил 23,2 млрд долларов. Это, впрочем, вдвое меньше, чем в 2011-м году, и почти втрое ниже показателя за 2013 год.
Статистика ЦБ говорит о том, что у нерезидентов меняются приорететы - вместо вложений в реальный сектор они предпочитают финансовые спекуляции, активно скупая облигации российского правительства или ценные бумаги корпорации; это может означать рост недоверия, отмечает ведущий научный сотрудник Центра развития ВШЭ Сергей Пухов.
"Островки благоденствия" создаются в России искусственно, за счет бюджета, для бизнеса в целом инвестиционный климат "слишком холодный", указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. При этом перспективы роста остаются туманными: доходы населения падают, рентабельность любого бизнеса, кроме продажи за рубеж полезных ископаемых стремительно снижается.
По данным Росстата, за январь-сентябрь прибыль добывающих предприятий подскочила на 20%, нефтеперерабатывающих заводов - более чем на 60%, тогда как в обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат снизился на 11%, в торговле - на 22%; прибыль строительных компаний рухнула втрое.
Ситуацию усугубляют санкции: в 2017-м году была окончательно развеяна иллюзия, что вот-вот кто-то придет и их отменит, отмечает главный экономист Matrix Capital Евгений Гавриленков: "Давление на Россию будет продолжаться десятилетия, как минимум".
Finanzen.net
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