|
В Аджарии обнаружили подпольное казино
18.01.2018 21:48
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в одном из сел Хелвачаурского муниципалитета выявили незаконное казино, где проводились азартные и выигрышные игры в системно-электронном виде, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие утверждает, что подпольное казино решила открыть группа лиц с целью получения финансовой прибыли. Они без соответствующего разрешения разыгрывали рулетку, тотализатор и бинго.
Из-за их незаконного действия бюджет страны понес ущерб в размере 390 тысяч лари (более 153 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная предпринимательская деятельность группой лиц", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна