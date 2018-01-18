В Аджарии обнаружили подпольное казино

18.01.2018 21:48 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в одном из сел Хелвачаурского муниципалитета выявили незаконное казино, где проводились азартные и выигрышные игры в системно-электронном виде, говорится в сообщении на сайте ведомства.



Следствие утверждает, что подпольное казино решила открыть группа лиц с целью получения финансовой прибыли. Они без соответствующего разрешения разыгрывали рулетку, тотализатор и бинго.



Из-за их незаконного действия бюджет страны понес ущерб в размере 390 тысяч лари (более 153 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная предпринимательская деятельность группой лиц", что карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.















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