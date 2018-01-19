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В рамках «Единого агропроекта» у оккупационной линии разбиты фруктовые сады


19.01.2018   15:14
В рамках «Единого агропроекта» бенефициар проекта «Посади будущее» Амиран Ходели разбил яблочный сад на 12 га.

Фруктовый сад находится в селе Бершуети Горийского района.

Сад сегодня осмотрели директор Агентства по управлению сельскохозяйственных проектов Реваз Асатиани губернатор Шида Картли Кахабер Самхарадзе.

Бенефициар включился в программу в 2016 году. Для поливочной системы и устройство сада он получил государственное финансирование в размере 94 650.







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