В рамках «Единого агропроекта» у оккупационной линии разбиты фруктовые сады

19.01.2018 15:14 В рамках «Единого агропроекта» бенефициар проекта «Посади будущее» Амиран Ходели разбил яблочный сад на 12 га.



Фруктовый сад находится в селе Бершуети Горийского района.



Сад сегодня осмотрели директор Агентства по управлению сельскохозяйственных проектов Реваз Асатиани губернатор Шида Картли Кахабер Самхарадзе.



Бенефициар включился в программу в 2016 году. Для поливочной системы и устройство сада он получил государственное финансирование в размере 94 650.

















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