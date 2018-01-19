|
В рамках «Единого агропроекта» у оккупационной линии разбиты фруктовые сады
19.01.2018 15:14
В рамках «Единого агропроекта» бенефициар проекта «Посади будущее» Амиран Ходели разбил яблочный сад на 12 га.
Фруктовый сад находится в селе Бершуети Горийского района.
Сад сегодня осмотрели директор Агентства по управлению сельскохозяйственных проектов Реваз Асатиани губернатор Шида Картли Кахабер Самхарадзе.
Бенефициар включился в программу в 2016 году. Для поливочной системы и устройство сада он получил государственное финансирование в размере 94 650.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна