Минфин Грузии отрапортовал о перевыполнении бюджета

19.01.2018 20:28 Прошлый год был успешным с точки зрения выполнения запланированных макроэкономических и фискальных показателей, заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге 19 января, подводя итоги 2017 года.





По его информации, такие результаты стали возможны благодаря проведенной правительством фискальной реформе, что обеспечило более высокий показатель прироста ВВП, способствовало увеличению объемов экспорта и сокращению дефицита текущего счета.





«На основании этих успехов Международный валютный фонд принял решение о расширенном финансировании новой программы для Грузии в размере $285 миллионов», — сообщил министр.





По словам Бахтадзе, налоговые доходы в совокупный бюджет были перевыполнены на 40 млн лари и достигли 9 млрд 778 млн лари. Причем, плановый показатель составлял 9 млрд 540 млн лари, но к концу года в результате внесенных в бюджет изменений был увеличен до 9 млрд 740 млн лари. Мобилизованные в совокупный бюджет дополнительные средства были направлены на возвращение налогоплательщикам налоговых излишков.





Перевыполнен и госбюджет, причем перевыполнение фиксируется как в доходной, так и в расходной части бюджета. Доходная часть госбюджета перевыполнена на 131 млн лари и достигла 11 млрд 618 млн лари, что на 12% выше показателя 2016 года. Налоговые доходы в госбюджет перевыполнены на 11 млн лари.



Расходная часть госбюджета выполнена на 100,4% и составила 11 млрд 765 млн лари, что на 14,3% превышает показатель расходов госбюджета 2016 года.





«В прошлом году в процессе оптимизации административных расходов нам удалось сэкономить 104 млн лари в части оплаты труда. Это был сложный, но необходимый в рамках фискальной реформы шаг», — отметил министр.





Следует отметить, что позитивные тенденции в бюджетном процессе на общем благосостоянии населения страны не сказались, так как на фоне предстоящего повышения коммунальных платежей рост пенсий и социальных пособий для наиболее уязвимых категорий граждан не планируется.















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