Министр финансов призвал производителей к активному использованию меры по возврату НДС

20.01.2018 12:28 По заявлению министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе, после задействования процедуры упрощенного режима возвращения НДС производителям, количество заявлений со стороны производителей увеличилось вдвое.



Как заявил министр на брифинге, несмотря на то, что с момента задействования системы прошло мало времени, активность очень высокая.



«Хочу поблагодарить грузинских производителей за активность. Мы рады, что особенно активен малый и средний бизнес. Можно сказать, что динамика очень хорошая и хочу призвать всех производителей максимально активно использовать данную инициативу для возвращения налогов на добавочную стоимость», — заявил Бахтадзе.



Министерство финансов начало внедрение упрощенной системы возвращения бизнесменам НДС с этой недели.



Те компании, которые удовлетворяют основным параметрам для возвращения им НДС, смогут вернуть налоги в пятидневный срок, а компаниям, которым требуются больше времени для соответствия критериям, минфин предлагает двухнедельный срок.

















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