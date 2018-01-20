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Министр финансов призвал производителей к активному использованию меры по возврату НДС


20.01.2018   12:28
По заявлению министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе, после задействования процедуры упрощенного режима возвращения НДС производителям, количество заявлений со стороны производителей увеличилось вдвое.

Как заявил министр на брифинге, несмотря на то, что с момента задействования системы прошло мало времени, активность очень высокая.

«Хочу поблагодарить грузинских производителей за активность. Мы рады, что особенно активен малый и средний бизнес. Можно сказать, что динамика очень хорошая и хочу призвать всех производителей максимально активно использовать данную инициативу для возвращения налогов на добавочную стоимость», — заявил Бахтадзе.

Министерство финансов начало внедрение упрощенной системы возвращения бизнесменам НДС с этой недели.

Те компании, которые удовлетворяют основным параметрам для возвращения им НДС, смогут вернуть налоги в пятидневный срок, а компаниям, которым требуются больше времени для соответствия критериям, минфин предлагает двухнедельный срок.







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