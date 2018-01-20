ЕБРР отложил решение о финансировании Ненскра ГЭС в Грузии

20.01.2018 12:37 Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) отложил решение о финансовой поддержке строительства Ненскра ГЭС на притоке реки Ингури в регионе Сванети на 31 января, сообщает телекомпания Rustavi2.



Принять решение о выделении кредита совет директоров ЕБРР планировал два дня назад, но по неизвестной причине отложил уже в четвертый раз, сообщает телекомпания.





Суммарная стоимость проекта — 1 миллиард долларов, в том числе финансовая поддержка ЕБРР составит 229 миллионов долларов. Проект осуществляют АО Партнерский фонд совместно с корейской компанией KWater.



Ненскра ГЭС ежегодно будет вырабатывать 1,2 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Станция приступит к выработке энергии с 2019 года, а проект полностью завершится в 2021 году.



Строительство ГЭС осуществляет крупнейшая итальянская компания Salini Impregilo, которую отобрал в результате тендера KWater — главный инвестор проекта.



У строительства есть свои противники. Жители села Чубери, расположенного неподалеку от строительства, протестуют против ГЭС. По словам местных жителей, не проведены соответствующие исследования, и население находится под угрозой.



Неправительственные организации приветствуют тот факт, что проект отложен.



"Мы приветствуем, что проект отложен, и будет очень хорошо, если его рассмотрение и реализация полностью прекратятся, так как он увеличивает достаточно большие финансовые риски для страны", — заявил представитель организации "Зеленая альтернатива" Давид Чипашвили в эфире телеканала.



По его словам, Грузии придется платить за электроэнергию в год минимум 102 миллиона долларов, которая возможна вообще ей может не понадобиться, и это продлиться в течение 36 лет.

















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