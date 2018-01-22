Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство эстакады

22.01.2018 12:09 Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство эстакады, которая свяжет район Вашлиджвари и улицу Маршала Геловани.



Как говорится в заявке на тендер, эстакада соединит улицы Маршала Геловани и П. Сараджишвили. Помимо этого компания должна будет также построить транспортный узел.



По условиям тендера, компания должна начать работы через пять дней после получения задания и завершить их через 180 дней. При этом она должна предоставить гарантию на три года после сдачи объекта.



Стоимость проекта более 4,3 миллиона лари (примерно 1,7 миллиона долларов).



Причиной объявления тендера мэрия Тбилиси называет растущее количество автомобилей и то, что существующие дороги не могут обеспечить нормальное передвижение транспорта, особенно в часы пик.



Борьба с пробками – один из приоритетов мэрии Тбилиси, для этого разработан четырехлетний план.















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