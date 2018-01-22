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Форум в Давосе может принести Грузии новые формы сотрудничества - Менагаришвили


22.01.2018   15:38
Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили считает, что Всемирный экономический форум в Давосе должен завершиться новыми для страны соглашениями и договорами.

"Насколько мне известно, план встреч и контактов весьма широк. Будем надеяться, что этот визит станет не только демонстрацией возможностей Грузии и предложений по включению страны в мировую экономическую жизнь, но и закончится конкретикой — договорами и соглашениями", — сказал Менагаришвили Sputnik Грузия.

Грузинскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В её состав входят вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, а также исполнительный директор "Фонда соинвестирования" Георгий Бачиашвили. Визит завершится 24 января.

Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) — международная неправительственная организация. Возникновение ВЭФ относится к 1971 году, когда в Женеве прошел симпозиум, собравший более 400 руководителей ведущих европейских компаний. С 1971 года по 1986 год организация называлась "Европейский форум менеджмента" (European Management Forum).






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