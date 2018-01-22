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Китайская компания, строящая в Грузии автомагистраль, попала в «черный список» AFDB


22.01.2018   17:10
"Банк развития Африки" изобличил китайскую компанию в мошеннических сделках, и ввел ее в «черный список».

"Синогидро" является одним из крупных строителей центральной автомагистрали в Грузии. Китайская компания выиграла несколько больших тендеров, и построила значительные участки автомагистрали. На данный момент она строит объездную дорогу Самтредиа-Григолети.

Стоимость второго лота объездной дороги Самтредиа-Григолети, которую строят китайцы, составляет 254 миллиона лари.

В июле прошлого года "Африканский банк развития " окончательно разобрался в отношениях с "Синогидро". Расследование, которое провели эксперты банка, установило, что китайская компания мошенническим путем присваивала средства бюджета проекта.

После изучения финансов проектов, профинансированных AFDB, представителей китайской компании разоблачили в коррупционной сделке с нанятыми подрядчиками и рабочими.

В 2013 году "Синогидро" выиграла проект поддержки дорожной инфраструктуры Уганды, профинансированный "Африканским банком развития". Компания не выполнила условия контракта, и антикоррупционный офис заказчика обвинил их в оформлении незаконных контрактов, и коррупционных сделках.

"Синогидро" выиграла в Зимбабве тендер стоимостью 533 миллиона долларов, выделенный для строительства электростанции Hwange. В результате оценки проекта оказалось, что цена тендера была искусственно завышена, и вдвое превышала реальную стоимость.

Проекты, осуществленные "Синогидро", постоянно являются предметом критики из-за негативного воздействия на население, и окружающую среду. В числе таких проектов находятся строительные работы по расширению аэропорта Ботсваны, которые китайская компания выполнила некачественно. Заказчик проекта разорвал контракт с "Синогидро", но на то время китайская компания уже получила 90% средств, более чем 527 миллионов долларов.

У китайской "Синогидро" проблемы также и в соседней Армении. Компания строит северо-западную магистраль Армении. Власть Армении не раз предупредила китайцев в связи с качеством строительства, и в конце минувшего года запретила продолжать работу до исправления дефектов.







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